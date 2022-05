Il taglio delle accise sui carburanti è stato prorogato fino all’8 luglio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga fino all’8 luglio del taglio delle accise sui carburanti. La misura, che era stata introdotta dopo l’esplosione del costo dei carburanti avvenuto in concomitanza con l’inizio delle guerra russa in Ucraina, serve a calmierare il prezzo alla pompa e sarebbe dovuta scade oggi, lunedì 2 maggio.

Con questa proroga il taglio delle accise e il relativo effetto sull’Iva, che garantiscono uno sconto alla pompa di 30,5 centesimi al litro per benzina e diesel, proseguirà. Inoltre, l’intervento viene esteso anche al metano per cui l’accisa va a zero e l’Iva viene ridotta al 5%.