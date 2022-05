Torna a Varese “Tra ville e giardini”: appuntamento venerdì 10 giugno

La gara che si disputa all’imbrunire ruoterà intorno ai Giardini Estensi. Accanto alla prova agonistica di 11,3 chilometri anche la non competitiva. Ecco come fare per iscriversi

Prosegue il conto alla rovescia verso la sera di venerdì 10 giugno, la data prescelta per riproporre la “Tra Ville e Giardini”, gara podistica che fa ormai parte del panorama sportivo di Varese. Un modo – spiegano gli organizzatori – per vivere in una maniera diversa la città, correndo al tramonto con le luci che pian piano vanno a sostituire il sole e danno un connotato differente a palazzi, monumenti e aree verdi.

La gara è tra le prime kermesse italiane che si disputano in orario serale, una tradizione che contraddistingue l’atletica italiana per quanto riguarda i mesi estivi. Il programma è immutato: all’interno della manifestazione che ha il proprio cuore ai Giardini Estensi, ci sono sia una gara agonistica con un percorso di 11,3 chilometri, sia una non competitiva di poco meno di 6,5 chilometri. Alle 19,30 è previsto il minigiro per le famiglie con bambini e cani mentre alle ore 20 prenderanno il via gli agonisti. A seguire (20,15) la passeggiata non competitiva.

La asd Runner Varese, che si occupa dell’organizzazione, ha nel frattempo comunicato le modalità di iscrizione. Il costo è fissato in 10 euro (per gli agonisti) e di 5 per la non competitiva; alla prima opzione ci si iscrive soltanto online a QUESTO link; gli amatori invece possono rivolgersi sia al sito sia all’Ottica Giorgi di corso Moro 11 a Varese. A tutti gli iscritti alla prova agonistica andrà una maglia tecnica personalizzata, ai partecipanti alla non competitiva verrà invece offerto un omaggio floreale. Per informazioni ci si può rivolgere alla Asd Runner Varese, al numero 348-7674237 o al sito www.asdrunnervarese.com.