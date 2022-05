Tutti i nomi di Un’idea per Ferno, la lista che sostiene Sarah Foti alle elezioni

Volti nuovi accanto a persone che vantano esperienze e ruoli amministrativi anche importanti rivestiti nel passato amministrativo del paese.

Sono questi i candidati consiglieri della lista Un’Idea Per Ferno – Sarah Foti sindaco.

La lista, sostenuta da tre partiti (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) e da due civiche (Ferno Viva e Un’Idea per Ferno), fa capo alla candidata sindaca Sarah Foti, avvocato, giornalista pubblicista, assessore uscente con deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Rapporti Istituzionali.

I candidati al consiglio comunale:

Claudia Colombo Mattia Ludovico Piantanida Pierangela Cassinerio Carlo Ferrari Silvano Ielmini Greta Calzone Lorena Biolo Francesca Iannelli Alessandro Targa Paolo Scudieri Walter Piazzalunga Massimiliano Guidi

La presentazione della lista

La lista “Un’idea per Ferno – Sarah Foti Sindaco” presenterà la propria squadra e il programma elettorale nel corso di due serate: mercoledì 19 maggio alle ore 20.45 nella sala consiliare di via Roma 51 e giovedì 26 maggio alle 20.45 a San Macario, nell’immobile di via Sette Cantoni.

«Saremo lieti – dichiara Foti – di incontrare i cittadini e rispondere a loro domanda e richiesta di approfondimenti sul nostro ricco programma, ispirato al motto ‘non vuote promesse ma concrete proposte’ per votare la svolta. Sarà un’occasione per conoscere meglio la squadra e condividere i progetti».