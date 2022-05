Un nuovo workshop a Malnate con SeaCreative

Dopo i lavori svolti nell’estate del 2021 al Parco I Maggio (leggi qui), Fabrizio Sarti – in arte SeaCreative – riporterà la sua arte in città.

Sabato 28 e domenica 29 maggio l’artista varesotto sarà protagonista guidando i giovani, attraverso un workshop di due giorni, alla realizzazione di un murale in via Gasparotto. L’inaugurazione dell’opera

avverrà in chiusura della Festa Cittadina.

Il primo incontro sarà sabato 28 dalle ore 14 alle ore 16; domenica 29 invece gli orari saranno dalle 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30.

INFO E ISCRIZIONI:

cultura@comune.malnate.va.it

tel: 0332 275267