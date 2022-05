Urla e coltellate nella notte a Laveno Mombello con due trentenni che finiscono in ospedale

Urla così forti per strada, nel cuore della notte, che hanno addirittura svegliato i carabinieri che dormivano nella stazione di Laveno Mombello così da obbligarli a uscire in strada per prestare soccorso, a cui si sono aggiunti anche i colleghi del Radiomobile di Luino chiamati dai residenti preoccupati.

Il 112 poco dopo la mezzanotte di lunedì ha smistato la chiamata anche sul fronte sanitario e vengono inviate sul posto ben tre ambulanze che arrivano a mezzanotte e mezza di lunedì: siamo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, zona Poste, non distate appunto dal comando cittadino dell’Arma. Per strada, completamente ricoperti di sangue, due cittadini stranieri, di origine marocchina, con parecchi precedenti di polizia, che presentavano profonde ferite da taglio.

I militari, oltre ai volontari del soccorso e al personale sanitario presente sulle ambulanze (Cri Gavirate e Sos Travedona), hanno faticato non poco a calmare gli animi dei due litiganti che proseguivano a litigare nonostante le ferite e il sangue che usciva copiosamente dai tagli, tanto che la centrale operativa del 118 ha disposto il ricovero in un caso a Cittiglio e nell’altro a Luino.

Nonostante le condizioni dei due feriti, la prognosi per la guarigione è inferiore ai 20 giorni quindi l’azione penale si attiverà eventualmente per querela di parte. Quanto avvenuto la scorsa notte è solo uno degli episodi che risalta nella zona del Medio Verbano ed emergono nel sottobosco composto da disagio, piccolo spaccio e microcriminalità e che di tanto in tanto si palesano con eventi di questo genere, complice sul piano tecnico, anche l’assenza di validi impianti di video sorveglianza che servono come deterrente ma, come in questo caso, anche da spunto per un tempestivo intervento qualora alcune situazioni dovessero degenerare.