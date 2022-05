Il valore del social housing

Una fetta sempre maggiore di attori del mercato immobiliare, quali costruttori e investitori, è orientata alla realizzazione di edifici moderni, funzionali, sempre più spesso destinati a progetti di edilizia popolare o di social housing. Sono immobili del tutto differenti dallo stile spartano delle vecchie “case popolari”

In particolare, il fenomeno del social housing è nato per rispondere all’esigenza abitativa che in una città come Milano è davvero forte. I vantaggi di questa nuova concezione dell’housing sociale sono molteplici, per la comunità: da una parte c’è la riqualificazione di immobili già edificati, a tutto vantaggio del decoro generale del quartiere, ma anche degli inquilini, che hanno l’opportunità di vivere in edifici dagli alti standard abitativi; dall’altra, la forte spinta alla creazione di comunità di inquilini tra loro solidali e coese.

Tra i principali promotori di progetti di questo tipo a Milano c’è il Fondo Ca’ Granda da anni impegnato in interventi di riqualificazione edilizia volti a iniziative di social housing.