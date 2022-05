Il Varese contro il Saluzzo vuole tre punti per blindare i playoff

Ultimi 180 minuti per la stagione regolare nel Girone A di Serie D, che i verdetti più importanti li ha già archiviati: Novara in Serie C, Sanremese e Casale ai playoff, retrocessi Lavagnese, Imperia e Saluzzo. Proprio il Saluzzo sarà il prossimo avversario del Varese; appuntamento per domenica 8 maggio (ore 16.00), per l’ultima in casa del campionato per i biancorossi, in attesa dei playoff. I 7 punti in una settimana (vittorie con Caronnese e Vado e pareggi a Casale) hanno dato una bella spinta alla squadra di mister Gianluca Porro in ottica qualificazione agli spareggi promozione, ma per la sicurezza manca ancora qualche punto.

Ecco che allora la prossima gara contro i Saluzzo già retrocesso è un’occasione da non sbagliare per Disabato e compagni, che potenzialmente potrebbero ancora puntare al terzo posto, utile per giocare almeno la prima dei playoff in casa. In due stagioni il Saluzzo si è sempre dimostrato avversario ostico per il Varese, che nei tre precedenti ha sempre pareggiato: 2-2 a Masnago nell’andata dell’anno scorso, 1-1 in Piemonte al ritorno e 0-0 in questa stagione nell’ultima del 2021 con la gara terminata in una fitta nebbia.

«Potrebbe essere l’ultima partita in casa della stagione – le parole di mister Porro alla vigilia della gara – e ci teniamo a finire con il risultato migliore possibile. La mentalità e l’approccio devono essere aggressivi, servirà pazienza e dovremo essere bravi a non innervosirci. Non bisogna guardare la classifica perché ogni partita ha le sue insidie e per questo bisogna arrivarci con la testa giusta come è stato per le ultime uscite. A Casale abbiamo fatto molto bene ma quella partita ormai è storia».

Indisponibili per la gara lo squalificato Foschiani e l’infortunato Parpinel, ma mister Porro confida nelle risorse della sua squadra: «Le assenze le conosciamo tutti ma chi è disponibile è pronto a dare il massimo. In settimana i ragazzi li ho visti benissimo ma sappiamo che si può fare sempre di più: è questo lo spirito che ci deve sempre accompagnare».

DIRETTAVN – Il nostro racconto della gara è già iniziato con tutto il prepartita sul liveblog di Arena (guarda qui). Potrete commentare in tempo reale l’andamento del match e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.