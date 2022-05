A Villa Cagnola una serata dedicata ai referendum del 12 giugno

A Villa Cagnola una serata dedicata ai Referendum.

Quale posta in gioco? Referendum 2022 – Villa Cagnola, Gazzada, venerdì 27 maggio ore 21:00.

Un incontro con Padre Riggio, direttore di Aggiornamenti Sociali, cui sarà possibile partecipare di persona (non è necessario iscriversi), oppure in streaming sul canale YouTube di Radio Missione Francescana o via radio sulla stessa emittente alle seguenti frequenze: FM 91,7; 94,6; 90; 91,4…

È possibile cenare alle 19:30, su prenotazione (€ 20,00)

Per ulteriori informazioni:

Segreteria Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI

tel: 0332 161414 – e-mail: scuola.sociopolitica@villacagnola.it

dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00