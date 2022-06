Al Multisala Impero arrivano i dinosauri di “Jurassic World”

In occasione del film “Jurassic World – il Dominio” il cinema di Varese ha organizzato per la proiezione di sabato 4 giugno (17:30) l’incontro con la paleontologa Paola D’Agostino. La dottoressa risponderà alle domande degli spettatori sul mondo dei dinosauri

Un sabato pomeriggio insieme ai dinosauri, sabato 4 giugno al Multisala Impero di Varese.

Il cinema di via Bernascone ha infatti organizzato una giornata speciale in vista dell’arrivo nelle sale dell’ultimo capitolo della saga Jurassic World, l’iconico franchise cinematografico nato dalla penna dello scrittore di fantascienza Micheal Crichton e reso celebre dal cineasta Steven Spielberg durante gli Anni Novanta con il film Jurassic Park.

Il Dominio, terzo capitolo della nuova trilogia, si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Al Multisala la proiezione delle 17:30 sarà preceduta da una presentazione a cura della dottoressa Paola D’Agostino, paleontologa e divulgatrice scientifica, che attualmente lavora in Svizzera per il Museo Paleontologico del Monte San Giorgio (a Meride): per l’occasione la dottoressa D’Agostino terrà una breve presentazione e risponderà alle domande e curiosità degli spettatori e dei bambini, anche dopo la visione del film.

Jurassic World – Il dominio, il trailer del film