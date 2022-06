Al Parco Pineta per scoprire “Dove volano i “cervi”?

Dopo aver preso confidenza col cervo volante, in occasione dell’incontro del 9 giugno, un incontro sabato 18 giugno per andare sul campo ad imparare cos’è e come si fa un monitoraggio e scoprire in diversi siti del ParcoPineta dove “Volano i cervi”.

Portate una matita o una penna!

Ritrovo h.20.30. Visto la specificità del momento d’osservazione (il tramonto) si raccomanda la massima puntualità.

Luoghi di ritrovo

– Via del Lavoro (fine strada), Limido Comasco (CO);

– Via Pracallo (parcheggio inizio strada), Tradate (VA);

– Via Boffi 1, Binago (CO);

– Via della Pace (parcheggio del cimitero), Lurago Marinone (CO).

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-escursione-dove-volano-i-cervi-349543212157