Appuntamento all’oratorio di Bobbiate con gli assessori Stefano Malerba e Raffaele Catalano incontrano

Venerdì 1 luglio, alle 20,45, nell’Oratorio di Bobbiate gli assessori della giunta comunale di Varese Stefano Malerba e Raffaele Catalano incontreranno i cittadini residenti nel territorio del 3° consiglio di quartiere (Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna, Calcinate del Pesce).

“Abbiamo deciso di portare gli assessori nei quartieri, per agevolare quanto più possibile i cittadini a segnalarci le loro istanze”, così Marika Merani, coordinatrice del consiglio di quartiere 3 . “L’assessore al Benessere e Sport, alle Risorse per la crescita e la digitalizzazione Stefano Malerba e l’assessore alla Polizia Locale protezione Civile, Raffaele Catalano, hanno risposto con entusiasmo alla mia proposta di partecipare alla riunione del consiglio del quartiere. Tra le tematiche che verranno affrontate – spiega la coordinatrice – viì sarà anche il Regolamento di Protezione Civile, sicurezza e sport nei rioni. Una buona occasione quindi per tutti i residenti di questi quartieri per confrontarsi con l’Amministrazione comunale in maniera costruttiva e diventare i protagonisti di una politica che è sempre più vicina al cittadino. Siamo grati – conclude Merani- per la disponibilità data dagli assessori che ancora una volta mostrano come la vera politica sia quella che mette al centro di ogni sua azione il singolo cittadino”, conclude Marika Merani.