Big match per i Patrini: a Milano scontro d’alta classifica contro i Lampi

Dopo 8 giornate di campionato – sette giocate e una da recuperare – i Patrini Malnate si presentano imbattuti alla sfida d’alta classifica in casa dei Lampi Milano.

Sarà un big match tra due contendenti al titolo finale, ma nella penultima di campionato in palio ci sarà il primo posto del girone.

L’appuntamento è per domenica 26 giugno alle ore 10 al campo Kennedy di Milano, dove i Lampi proveranno a sfruttare il fattore casalingo per superare i malnatesi. Seconda contro prima per una gara che si preannuncia tirata e che vale ben più della semplice vittoria. Per i ragazzi di coach Francesco Volo, inoltre, sarà l’occasione di rifarsi della dolorosa eliminazione ai playoff della passata stagione.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dei Patrini Malnate a partire dalle 09.55 circa.