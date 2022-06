Blackout elettrico: corrente a singhiozzo tra Lozza, Gazzada e Buguggiate

Lavori programmati sulla zona del lago e veri e propri guasti elettrici tra Lozza e Gazzada Schianno. Sono queste due le dinamiche alla base del fioccare di segnalazioni e proteste da parte degli utenti nel primo pomeriggio di mercoledì 15 giugno.

Secondo quanto segnalato da Enel sono in corso dei lavori di manutenzione programmata della linea nella zona del Lago, e forse questo potrebbe spiegare alcuni malfunzionamento in quell’area tra Buguggiate e Azzate. Mentre a Lozza è stata aperta una procedura di riparazione in seguito ad un guasto che ha interessato oltre 200 famiglie a partire dalle 14.