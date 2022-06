“Concerto al chiaro di luna” di Marcello Pennuto a Villa Montevecchio di Samarate

Venerdì 2 luglio è in programma il concerto del maestro Pennuto

Le musiche di Mozart, Chopin, Liszt e e Beethoven suonate dal maestro Marcello Pennuto, nella bella cornice di Villa Montevecchio a Samarate. Appuntamento a venerdì 2 luglio, ore 21.

Programma

1^ parte

W.A.Mozart Sonata in re magg. K 576 (Allegro – Adagio – Allegretto)

L.van Beethoven Sonata n .1 in fa min. (Allegro . Adagio – Minuetto [Allegretto] – Prestissimo)

2^ parte

F.Chopin Scherzo n.3 in do diesis min. op.39

Ballata n. 3 in lab magg. op. 47

F.Liszt Rapsodia Ungherese n.9 “Pesther Carnaval”

Mephisto waltz

Chi è Marcello Pennuto

Marcello Pennuto è nato nel 1959. Ha iniziato gli studi musicali a Gallarate e li ha poi proseguiti e si è diplomato in pianoforte e direzione di coro, composizione e polifonia vocale al conservatorio “Verdi” di Milano.

Il suo repertorio pianistico comprende centinaia di titoli di composizioni di Chopin (integrale delle Polacche, Scherzi, Ballate, Sonate), Liszt, Beethoven, Schubert, Schumann, Bach e molti altri. Di Beethoven ha eseguito l’integrale

dei 5 concerti.