Doppia variazione di bilancio approvata in consiglio comunale a Casciago

Consiglio comunale di fine maggio a Casciago. In apertura l’assessore Giacomo Baroni ha voluto tributare un applauso al giovane atleta casciaghese Simone Croci, neo campione italiano di ginnastica acrobatica di 10 anni.

Dopo le comunicazioni del sindaco relative alla partecipazione al bando legato al PNRR che vede Casciago come capofila di sette Comuni, l’assemblea ha votato all’unanimità il rinnovo della convenzione con il Comune di Malnate per la condivisione del segretario comunale Margherita Taldone: il suo lavoro è stato apprezzato sia dalla maggioranza che dall’opposizione e appunto la convenzione è stata approvata con voto favorevole da tutti i presenti.

Si è poi passati ai temi legati al bilancio, prima con le tariffe per la raccolta differenziata che rimangono sostanzialmente invariate: qui il voto è stato di astensione da parte dei consiglieri Zanotti e Pozzi, mentre la maggioranza ha votato a favore, sottolineando come Casciago si sia distinto come Comune virtuoso in ambito di raccolta raccolta differenziata, con l’intenzione di proseguire su questa linea.

Parola poi all’assessore al Bilancio Daniele Parevettoni che ha illustrato due variazioni di bilancio. La prima, votata all’unanimità, riguarda il sociale e ammonta a 17 mila euro, utilizzati per finanziare le richieste di aiuto arrivate in Comune per far fronte a difficoltà economiche sopraggiunte in seguito alla pandemia o legate ai forti rincari dell’ultimo periodo.

La seconda, più corposa, è di 253 mila euro e riguarda diversi capitoli: ancora il sociale con 81 mila euro stanziati per voucher e sostegno socio assistenziale, ma anche asfaltature e rifacimento del marciapiede in via Garibaldi con la piantumazione degli alberi che sono stati rimossi, arredo urbano, sistemazione del capolinea del bus a Morosolo, nuovi lotti per asfaltature in diversi punti del paese, strumenti per la protezione civile, manutenzione del verde e stanziamento per le consulenze legate a Vas e Pgt.

Sul punto, votato dalla maggioranza, la minoranza si è astenuta. L’assessore Pravettoni e il capogruppo della maggioranza Persicone, insieme al sindaco Reto, hanno sottolineato come la variazione è stata finanziata «grazie all’avanzo di bilancio che evidenzia lungimiranza e prudenza della nostra amministrazione, che ha dimostrato capacità nel gestire i conti e fare progetti», mentre dalla minoranza sia Pozzi che Zanotti hanno ribadito che «così tanti soldi da Regione o Stato non si vedevano da anni e anni, è una fortuna per chi amministra e può fare scelte. Alcune sono condivisibili, come quella per il sociale, altre meno».

Infine, la seduta si è chiusa con l’approvazione del Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale.