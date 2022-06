Simone, campioncino della ginnastica applaudito dal consiglio comunale di Casciago

Un piccolo campioncino della ginnastica applaudito in consiglio comunale a Casciago. È Simone Croci, classe 2011, ginnasta dal 2019. In apertura della seduta dell’assembla civica cittadina l’assessore allo Sport Giacomo Baroni ha voluto tributargli un applauso per i risultati conseguiti nelle sue discipline.

Simone ha iniziato la carriera all’età di 8 anni e nel giro di 1 anno è passato dal corso base al livello più alto dell’agonismo (agonismo gold). Alla fine del 2019 ha vinto la medaglia d’oro diventando Campione Nazionale CSEN per la ginnastica artistica. Ha continuato ad allenarsi e fare gare nonostante la pandemia e nel 2021 è entrato a fare parte della Flyergym (la scuola dei famosi Truzzi Volanti).

Si è classificato al primo posto nelle gare di preselezione per i campionati nazionali e il 21 maggio 2022 a Cesenatico ha vinto nuovamente ed è diventato campione nazionale di ginnastica acrobatica. Oltre a essere l’orgoglio della sua famiglia, lo è anche per tutta Casciago.