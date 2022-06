Esordio con assist per Gnonto con la Nazionale

È stato un ottimo esordio quello di Wilfried “Willy” Gnonto con la maglia della Nazionale. (foto Facebook – UEFA EURO 2024)

A Bologna, nella gara contro la Germania valida per la Nations League – la competizione europea riservata alle nazionali – il diciottenne di Baveno (nato il 5 novembre 2003 a Verbania), non solo si è meritato l’esordio con la nazionale di Roberto Mancini, ma ha anche dimostrato il proprio valore fornendo l’assist per il gol del momentaneo 1-0.

Ricevuta palla sulla fascia destra, ha dribblato il difensore avversario in velocità e crossato un pallone perfetto per Lorenzo Pellegrini, che ha dovuto solo depositare in rete. Un’azione degna di un grande giocatore e un esordio oltre le più rosee aspettative.

La gara, che si è conclusa 1-1 dopo il pareggio di Kimmich, ha visto il giovane attaccante protagonista con altre giocate di buon valore e la certezza che il ragazzo sa reggere il palcoscenico azzurro.

Ora per il giocatore che ha militato allo Zurigo ma di scuola Inter ci sarà grande attenzione, sperando che sia solo l’inizio di una grande carriera a tinte azzurre.