Gli studenti del Ponti di Gallarate rinunciano a incontrare Max Felicitas. Per ora

Un sit in ha bisogno di autorizzazioni e il tempo non è sufficiente.

Gli studenti dell’Isis Ponti di Gallarate rinunciano ad incontrare Max Felicitas fuori dalle mura scolastiche per ovviare alla bocciatura da parte del’Ufficio scolastico regionale che ha raccolto la richiesta dell’Associazione Pro Vita.

L’assemblea per parlare di educazione affettiva, bullismo e cyberbullismo non si farà lunedì 3 marzo. L’idea di contrarre i tre relatori in uno spazio esterno richiede un iter burocratico complesso con il coinvolgimento delle forze dell’ordine.

La proposta, però, non sarà archiviata e verrà presentata nuovamente.

Gli studenti sono convinti della bontà dell’idea di affrontare temi così delicati e importanti con i relatori individuati: oltre a Edoardo Barbares, in arte Max Felicitas, attivista impegnato nella sensibilizzazione contro il bullismo con molti incontri svolti con successo in diverse scuole, avrebbero dovuto essere presenti anche il medico specialista in urologia e andrologia Danilo Cetrella e l’avvocato Lorenzo Puglisi, esperto in diritto digitale.