Esterno notte comincia al Teatro Nuovo e applaude Iciar Bollain

E’ cominciata al cinema Nuovo di Varese a causa del maltempo la 35esima edizione di Esterno Notte ma gli appassionati non sono mancati, in una serata che siè rivelata speciale.

Alla presentazione del primo film in rassegna, “El Olivo” c’era infatti la sua regista Icíar Bollaín, che si è intrattenuta fin dalle 19.30 in un “aperitivo con l’artista” al TuMiTurbi.

Conosciuta per l’interpretazione in “Terra e libertà” di Ken Loach, Icíar Bollaín, è regista di film come “Ti do i tuoi occhi”, “Tambien la lluvia”, “Yuli – Terra e libertà” e “Il matrimonio di Rosa”, alcuni sceneggiati da Paul Laverty.