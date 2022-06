Europa Verde sostiene la Pride Week di Varese: “Noi sempre al fianco di chi chiede diritti”

“Dopo un lungo periodo di impossibilità di partecipare attivamente alle manifestazioni di piazza per la pandemia, siamo orgogliosi di partecipare come Europa Verde alla manifestazione Pride Varese 2022″. Con queste parola la formazione politica varesina sposa le iniziative della Pride week.

“Da sempre Europa Verde si è schierata a fianco della lotta alle discriminazioni di ogni tipo – spiegano -, in primis quella di genere. Saremo in piazza fianco a fianco come le altre realtà varesine, sia come organizzazioni politiche che associative, a ribadire la nostra posizione politica di inclusione a tutti i livelli ed in tutti gli ambienti, oltre che alla lotta contro le discriminazioni per investire in un crescita culturale ed educativa che consideri l’esistenza dell’essere umano e la priorità degli affetti rispetto a qualsiasi altro criterio. Lotteremo – a fianco delle organizzazioni politiche varesine in consiglio comunale – affinché si possa progredire in questo percorso di maturazione collettiva”.