Mille colori nelle strade del Varese Pride

È arrivato il giorno del Varese Pride: un fiume colorato ha invaso le strade del centro cittadino partendo da via Sacco, concentramento del corteo che passerà in città fino ad approdare alle 18.30 in piazza Repubblica.

Galleria fotografica La partenza del Pride di Varese 4 di 13

Corteo ovviamente colorato, con coppie di ogni genere, nel segno del rispetto e della valorizzazione di ogni amore possibile. Una rivendicazione di libertà, anche con la consueta dose di divertita provocazione. Nello spirito di Stonewall, anche provocazione politica, tra bandiere dell’Ucraina (la cui resistenza è spesso identificata come battaglia libertaria) e slogan contro il fascismo.

Varese è uno dei 48 comuni italiani che ospitano una Pride week: la settimana ha il patrocinio del Comune di Varese, dell’Università dell’Insubria e dell’Ambasciata del Canada. Lo slogan dell’anno è ”Varese sposa i diritti”.

Dopo la conclusione in piazza Repubblica, la serata proseguirà in piazza Monte Grappa con la Varese Pride Night