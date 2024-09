Per la Funicolare di Varese da Regione Lombardia arrivano oltre 63.000 euro: i lavori in primavera

Regione Lombardia ha stanziato oltre 63.000 euro per l’ammodernamento della funicolare Varese Vellone-S. Maria del Monte. Lo prevede una delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, che contiene lo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Varese e Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese.

L’intervento principale riguarda la sostituzione della fune traente, fondamentale a garantire la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto: un intervento che, secondo quanto segnalato dal Comune di Varese, terrà però ferma la struttura solo pochi giorni prima della bella stagione, e presumibilmente prima della conclusione dei lavori prevista per il finanziamento, cioè entro il 31 marzo 2025. Nonostante i lavori programmati, la funicolare dovrebbe quindi essere operativa durante il periodo natalizio.

Le risorse saranno corrisposte in due tranche, nel 2024 e nel 2025, per un importo ciascuna di 31.811 euro. Questo finanziamento segue un precedente stanziamento di 1.143.444 euro, sempre da parte della Regione Lombardia, che ha permesso di riattivare la funicolare nell’agosto 2023 dopo due anni di chiusura. «Regione Lombardia continua a finanziare – ha sottolineato l’assessore Lucente – tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei cittadini che usufruiscono dei nostri impianti. Nello specifico, le risorse erogate fanno seguito ad un precedente intervento finanziato da Regione di revisione generale ed ammodernamento della funicolare del Sacro Monte per complessivi 1.143.444 euro. Uno stanziamento fondamentale, che ha permesso, coprendo le spese della revisione ventennale, di riattivare il servizio nell’agosto del 2023, dopo che la funicolare era rimasta chiusa per quasi due anni».

Il contributo concesso alla funicolare varesina rientra in un quadro più ampio di finanziamenti che Regione Lombardia ha in parte già erogato dal 2020 e che erogherà nei prossimi mesi agli enti pubblici proprietari degli impianti a fune soggetti ad obblighi di servizio di trasporto pubblico locale.