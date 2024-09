La Cripta del Sacro Monte svela i suoi segreti in un incontro con archeologia e rigenerazione in primo piano

La Cripta del Sacro Monte di Varese si prepara a svelare i suoi segreti più antichi in un evento che racconta le ultime indagini archeologiche e i lavori di consolidamento dell’antico monumento, situato alla sommità di uno dei borghi più suggestivi della provincia e d’Italia.

Il 26 settembre 2024, dalle 16.30 alle 19.30, l’Ordine degli Architetti di Varese organizza un incontro nella sede dell’Associazione Amici del Sacro Monte, in via del Ceppo 5 a Varese, per presentare i risultati delle recenti indagini archeologiche e le soluzioni di consolidamento strutturale della Cripta.

L’iniziativa, curata dalla Commissione Cultura e Paesaggio dell’Ordine con la consigliera referente architetto Paola Bassani, in collaborazione con la Commissione Rigenerazione Urbana Varese – Nord Provincia e Salute e Benessere guidata dall’architetto Ileana Moretti, vedrà la partecipazione della dottoressa Roberta Mella Pariani, che illustrerà i risultati degli scavi, del professor ingegnere Lorenzo Jurina, esperto nelle soluzioni di consolidamento strutturale, e dell’architetto Davide Bandera di Mapei, che presenterà i prodotti per il risanamento degli edifici in muratura.

Seguirà una visita guidata alla Cripta, riservata a piccoli gruppi di massimo 10 persone. L’evento, che prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi professionali per gli architetti, richiede l’iscrizione via mail all’indirizzo: formazione@ordinearchitettivarese.it.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina dell’evento sul sito ufficiale: ordinearchitettivarese.it.