Arcigay Varese dice addio a Stefano Spadafora: “Ha lottato per i diritti fino all’ultimo”

È morto Stefano Spadafora, Presidente di Arcigay Varese Ernesto dal 1987 al 1998. Arcigay Varese esprime tutto il proprio cordoglio.

Stefano è stata una pietra miliare nella storia dell’attivismo LGBTQIA+ varesino e nella lotta allo stigma delle persone con HIV e ha continuato a lottare fino all’ultimo per i diritti e per l’autodeterminazione delle persone.

“Stefano ha affrontato fino all’ultimo giorno con lucidità, senza perdere il suo sarcasmo e la sua voglia di battersi per l’autodeterminazione di tutte le persone. È stato un incredibile esempio di resilienza e di lotta. Per noi è stato un privilegio marciare con lui un’ultima volta al Varese Pride e siamo convinti che continuerà a illuminare e ispirare le future generazioni di attivisti, e che il suo pensiero ci accompagnerà per gli anni a venire. Un forte abbraccio da tutta Arcigay a tutte le persone che gli hanno voluto bene e gli sono state vicine fino all’ultimo” – dichiara Giovanni Boschini, Presidente Arcigay Varese.

Sulla pagina Facebook dell’associazione un lungo e commosso messaggio d’addio. Spadafora è mancato a sole due settimane dall’ultimo Varese Pride, dove ha voluto essere presente nonostante le difficoltà legate alla Sla. In quella occasione non ha voluto parlare dal palcoscenico ma ha scritto una lunga lettera. “Spero che il forte impegno di militanti della vecchia guardia trovi seguito da parte de* giovani motivat* alla salvaguardia di quanto conquistato in decenni e al perseguimento dei tanti diritti ancor oggi negatici. Alla faccia del vento conservatore e reazionario che tira”, scriveva in quel messaggio.

Qui la lettera integrale di Stefano Spadafora al Varese Pride

IL RACCONTO DELLA NASCITA DI ARCIGAY VARESE NEL PODCAST DI VARESENEWS “IL DIRITTO DI ESSERE SE STESSI”

Stefano Spadafora ha raccontato a Varesenews i primi anni delle battaglie per i diritti degli omosessuali nel podcast intitolato “il diritto di essere se stessi” da noi pubblicato in occasione del quinto anniversario del Varese Pride. Nella prima parte della registrazione la sua storia.

https://www.spreaker.com/user/v2media/varesepride-ildirittodiesserese-stessi