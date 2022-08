Ora Stefano Spadafora è nei tramonti del lago di Varese

Ora Stefano Spadafora è davvero in pace, nelle acque del lago di Varese dove si è “tuffato” al tramonto grazie ai suoi amici.

Il primo presidente di Arcigay Varese abbia avuto, uomo controcorrente e attivista per i diritti umani, punto di riferimento per tutta la comunità LGBT+ del territorio fino a quando la lunga malattia l’ha piegato, il 2 luglio scorso, ha scelto e chiesto ai suoi amici più cari di non avere funerali, ma di poter vedere sparse le sue ceneri nel lago di Varese, al tramonto. E così è stato, lunedì 8 agosto 2022.

A chiudere definitivamente il suo viaggio terreno è stata una sorta di cerimonia informale sul lido della Schiranna, intorno alle otto di sera, proprio mentre calava il sole.

Accompagnato con ricordi divertenti e commoventi dell’amicizia con lui il gesto è stato consumato sul molo con un “rito” ideato da lui che prevedeva per l’amica Sara anche una “sfilata” scarpe rosse tacco 12 e per tutti gli atri una sorta di “amen” laico con “una delle sue parole preferite” come ha spiegato l’amico Stefano: un bel “vaffanculo” liberatorio.

Infine gli amici hanno concluso con una piccola festa-aperitivo che ha visto protagonista uno dei suoi cocktail preferiti, il Bloody Mary.

Tutto questo il destino ha voluto farlo succedere in una serata con un tramonto da cartolina, che vedete nella foto in alto: quello stesso tramonto che gli amici di tante battaglie avranno negli occhi ogni volta che penseranno a lui.

Gli amici “cerimonieri”