Cinque anni fa il primo Pride a Varese: un podcast per ricordare

Il 18 giugno 2016 a Varese accadeva un evento che solo un paio d’anni prima sembrava impensabile: il primo Varese Pride.

A organizzarlo è stato la neonata Arcigay, risuscitata dopo anni di silenzio grazie un gruppo di giovani.

Fu un successo: quasi 2000 persone sfilarono in corteo dal tribunale fino al pieno centro di Varese, dietro Piazza Monte Grappa: un serpentone coloratissimo di gente, guidato da un carro che diffondeva musica allegra.

Dalle finestre molti varesini guardavano il corteo, non con curiosità morbosa ma con vera partecipazione: era avvenuto un miracolo che nessuno immaginava.

Dietro a tutta quella allegria contagiosa c’erano però anni di rivendicazioni di diritti, e decenni di emarginazione silenziosa.

Per ricordarla nell’anno che celebra i cinquant’anni del movimento gay, abbiamo provato a chiedere ai protagonisti di questa comunità i loro ricordi: partendo dagli inizi degli anni ’70 fino ad arrivare all’organizzazione di questo miracoloso Pride.

Lo abbiamo fatto con un podcast, che abbiamo voluto intitolare “Varese Pride: Il diritto di essere sè stessi” che vuole essere un omaggio a podcast molto più importanti del nostro, come quello che a puntate sta raccontando in queste settimane la storia del movimento Gay In Italia, “Le radici dell’orgoglio”.

Ringraziamo per la disponibilità e la partecipazione Stefano Spadafora, Giovanni Boschini, Gianluca Dash, Vito Lionetti.