Varese Pride 2019, le modifiche alla viabilità

La Città giardino si prepara a ospitare – domani pomeriggio, 15 giugno – la quarta edizione di “Varese Pride”. Il corteo arcobaleno invaderà le strade del centro a partire dalle 16.30, quando i partecipanti inizieranno a raccogliersi in via Sacco. Un’ora più tardi, alle 17.30, via alla marcia vera e propria che interesserà alcune vie della città; su queste ultime, però, non ci sarà un blocco totale della circolazione, ma solo interruzioni temporanee per consentire il transito della manifestazione. Dopo ogni passaggio le strade verranno subito riaperte alla viabilità.

Il corteo partirà da via Sacco e compirà il seguente percorso: via Bernascone, piazza Monte Grappa (lato Camera di Commercio), via Carrobbio, via Bizzozero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni, via Bernascone, largo Sogno, via Bernascone, via Carrobbio, via Bizzozzero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni, via Volta, per poi arrivare in piazza Monte Grappa. Il termine della marcia arcobaleno è previsto per le 19.30.