Tre imprenditori a Palazzo Estense: summit sullo sport con il sindaco Galimberti

Il summit era privato, ma la rilevanza è in qualche modo pubblica perché tre imprenditori importanti del territorio hanno chiesto (e ottenuto) un colloquio con il sindaco di Varese, Davide Galimberti, per parlare di sinergie in ambito sportivo. Un campo in cui tutti i partecipanti sono già impegnati e da cui non intendono sottrarsi.

Lino e Massimiliano Di Caro, Claudio Milanese e Mauro Morello – in rigoroso ordine alfabetico – si sono presentati questa mattina (martedì 28) a Palazzo Estense per chiacchierare con Galimberti, mettere sul tavolo qualche idea e confrontarsi su temi (e investimenti) comuni. Calcio, certo, perché tutti sono impegnati nel mondo del pallone (Varesina, Solbiatese, Sestese nell’ordine) ma non solo perché nella riunione si è parlato di diverse discipline.

Alcune sono quelle in cui c’è già un impegno, come quello di Morello nei remi (è stato per molti anni presidente della Canottieri Varese) e dell’azienda Scoiattolo accanto ai Mastini dell’hockey. Ma poi si sono affrontati anche altri argomenti a partire dal basket e dalla School Cup che ha portato 5000 giovanissimi al palazzetto pochi giorni fa.

«Vale sempre la pena parlare di sinergie sportive da sviluppare a Varese e nel Varesotto – spiega Davide Galimberti – Con questi imprenditori abbiamo fatto il punto sul loro impegno e parlato in generale del territorio. Unire le forze è sempre un segnale positivo in una città e in una zona dove lo sport è molto importante su tanti livelli. E le sinergie sono ancora più interessanti quando riguardano i più giovani».