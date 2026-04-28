A Rosario Rasizza il premio “Lumen Claro” 2026

È Rosario Rasizza, imprenditore e fondatore di Openjobmetis, il destinatario del premio Lumen Claro 2026. Il riconoscimento, promosso dal Lions Club Varese Prealpi, giunge quest’anno alla sua trentaseiesima edizione.

Il profilo del premiato

Il “Lumen Claro” viene tradizionalmente assegnato a cittadini varesini (di nascita o d’adozione) che si sono distinti a livello nazionale o internazionale in ambiti che spaziano dall’economia alla cultura, fino alla ricerca scientifica e al sociale. Rasizza viene premiato per la sua attività imprenditoriale che lo ha portato a fondare e guidare una delle realtà leader nel settore del lavoro in Italia.

Il programma della giornata

L’evento si svolgerà mercoledì 6 maggio e sarà articolato in due momenti distinti:

Ore 18:30: La cerimonia formale si terrà presso il Salone Estense del Comune di Varese. Alla presenza delle autorità cittadine, verrà presentata l’attività del premiato seguita dalla consegna ufficiale del riconoscimento.

Ore 20:00: La serata proseguirà con un momento conviviale presso il Golf Club di Luvinate, sede del club, dove si terrà una sintesi della presentazione e un breve dibattito.

Il presidente del comitato, Giuseppe De Gasperin, ha sottolineato come il premio intenda valorizzare quelle figure che esprimono un’eccellenza nelle qualità umane e professionali, mantenendo un forte legame con il territorio varesino.