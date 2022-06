Al Varese Pride travestito da cantiere: l’incontro con l’assessore ai lavori pubblici

Vito Lionetti, gestore del locale LGBT Friendly “Il Salotto” e vicepresidente dell’associazione CuoriInVersi, è sempre stato uno degli elementi più scenografici del Varese Pride: memorabile il gigantesco vestito da “Barbie principessa arcobaleno” di qualche anno fa.

Galleria fotografica Al Varese Pride travestito da cantiere 4 di 4

E anche quest’anno non si è smentito, con un “vestito” assolutamente a tema con con l’attualità della città di Varese, in questi giorni “circondata” di lavori: si è infatti travestito da cantiere, con tanto di coni stradali strategici e rete arancione.

Una “mise” che non poteva non essere notata dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati, che ha sfilato insieme a tanti altri al corteo: perciò non potevamo non approfittare per immortalarli insieme, l’assessore e il “suo” cantiere.