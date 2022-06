“Varese sposa i diritti”: una settimana di eventi per la Pride Week

”Varese sposa i diritti”, con questo slogan, dopo due anni di virtualità, torna il Varese Pride. Da sabato 11 giugno la Città Giardino ospiterà una settimana ricca di eventi che culminerà con la parata del sabato 18 tra le strade del centro.

«L’evento avrà quest’anno un particolare legame con la situazione dell’Ucraina – ha spiegato il referente di Arcigay, Giovanni Boschini -. Il VaresePride aderisce infatti alla campagna di European Pride Organisers Association e in particolare all’appello di Kiev Pride e Kharkiv Pride con una donazione a sostegno delle associazioni LGBTI+ ucraine».

Palazzo Estense si illumina di arcobaleno

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Varese, dell’Università dell’Insubria e dell’Ambasciata del Canada. «Siamo felici di poter tornare ad ospitare questa manifestazione (Varese è uno dei 48 comuni italiani che lo faranno, ndr). È un evento che richiede molta energia dal punto di vista organizzativo ma che muove la città e crea grande condivisione, oltre naturalmente a far riflettere sul tema fondamentale dei diritti» ha spiegato l’assessore comunale Rossella Dimaggio. Durante la settimana le luci arcobaleno illumineranno la facciata di Palazzo Estense.

La parata del 18 giugno

L’evento centrale sarà anche per questa edizione la parata del Pride per le vie del centro cittadino. Il percorso partirà da via Sacco, davanti al comune e non prevede la chiusura delle vie interessate, salvo nel momento di passaggio del corteo.

Il ritrovo è previsto per le 15.30. Da lì, il corteo partirà alle 16.30 per la sfilata nelle vie del centro, con arrivo previsto in Piazza Monte Grappa verso le 18.30. A seguire la manifestazione con i discorsi delle istituzioni e delle associazioni aderenti, la presenza di alcuni ospiti e momenti di intrattenimento.

«Il Pride è il risultato di un lavoro di squadra e dell’impegno di tante persone che condividono un obiettivo comune, quello di lottare per vedere riconosciuti i diritti: dall’amore alla salute. La bocciatura del ddl Zan non è la fine di questa battaglia contro violenza è bullismo» ha sottolineato Valentina Cusano, coordinatrice della manifestazione insieme a Dario Dallanoce.

In chiusura, dalle 20.00 fino alle 2 di notte, grande festa sempre in Piazza Monte Grappa con la Varese Pride Night. Tra gli ospiti: La Ines, La Wanda Gastrica, e dj set notturno by Cusa DJ.

Il programma

11 giugno, h 18.00 – Terrazza di Villa Mirabello



Taglio del nastro arcobaleno

Serata aperta a tutte le persone vicine al Varese Pride per dare simbolicamente il via alla Pride Week 2022: presentazione del programma, taglio del nastro rainbow e brindisi insieme.

12 giugno, h 15.00 – Centro di Varese

Testimonianze di Genitori – Sogni e desideri di figl* transgender

Pomeriggio a tema, in collaborazione con Agedo – Associazione di genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, +. Verranno proiettati video sulla tematica transgender, seguiranno le testimonianze dei genitori che vivono insieme ai figl* la transizione.

12 giugno, h 17.00 – Terrazza di Villa Mirabello

I giovani rompono il silenzio – Divertimento, confronto e diritti LGBTQ+

Incontro per discutere di come gli Under 30 di Varese e Provincia vivono le tematiche LGBTQ+. L’iniziativa prevede una prima parte con tavoli di lavoro e discussioni collettive, e una seconda parte con DJ Set al tramonto. In collaborazione con Rete degli Studenti Medi e Unione degli Studenti.

14 giugno, h 21.00 – Tensostruttura dei Giardini Estensi

Esterno Notte… Pride

Proiezione del film “Nel Mio Nome”. Il film, diretto da Nicolò Bassetti e prodotto da Elliot Page, racconta l’infanzia e l’adolescenza di quattro ragazzi trans attraverso le loro testimonianze. Serata cinematografica in collaborazione con Esterno Notte e con Film Studio 90.