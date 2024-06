Ecco il Varese Pride 2024 con una una nuova madrina e un mese di appuntamenti

Sono diverse le novità e altrettante le conferme per il Varese Pride 2024, che si terrà sabato 22 giugno con una grande parata che attraverserà il centro storico della città, per poi concludersi alla tensostruttura dei Giardini Estensi per la Varese Pride night.

Il Varese Pride è il più grande evento LGBTQIA+ della provincia, che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta la Lombardia e non solo, per celebrare la diversità, i diritti e la cultura delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersessuali, asessuali e alleate.

Organizzato da Arcigay Varese (Organizzazione no-profit e senza scopo di lucro che si occupa di tutelare i diritti delle persone LGBTQIA+ in provincia di Varese), l’evento è realizzato in partenariato con il Comune di Varese e con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria e dell’Ambasciata del Canada in Italia, oltre all’adesione di numerose realtà cittadine e provinciali.

Alla presentazione hanno partecipato infatti, oltre agli organizzatori, anche due assessroei comunale: quella alle pari opportunità Rossella Dimaggio e quello alla cultura Enzo Laforgia.

PRIDE MONTH E MADRINA DELLA PARATA LE NOVITÀ 2024, PER IL SECONDO PRIDE DELLA LOMBARDIA

Sono due le novità principali per il Varese Pride, innanzitutto il fatto che l’evento, sempre più ricco di iniziative e ospiti, allargherà la tradizionale Pride Week in un vero e proprio Pride Month, il cui programma si può trovare ed è in continuo aggiornamento sul sito www.varesepride.it alla sezione eventi. «Un programma che può essere aggiornato sempre più da ogni associazione o realtà del Terzo Settore del territorio che possono proporre un evento che verrà inserito nel calendario» ha spiegato Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese e fondatore del Varese Pride, che ha sottolineato come «L’allargamento alla pride month è dovuto al sempre maggiore numero di persone che hanno richiesto di partecipare con eventi al programma del Varese Pride».

La seconda grande novità è la presenza di una madrina della parata, come avviene nei più grandi pride nazionali: «Così, se roma avrà come madrina Annalisa, noi avremo Romina Falconi» ha spiegato Valentina Cusano, tra i dj storici della Pride Night e organizzatrice della parte “party” della manifestazione.

Romina Falconi, cantautrice romana icona della musica pop italiana e attivista appassionata per i diritti della comunità LGBTQIA+, non è nuova per chi ha partecipato ai Varese Pride precedenti, in particolare quello dell’anno scorso dove è stata guest star insieme ad Immanuel Casto. «Sono emozionatissima all’idea di fare la madrina – Spiega Romina Falconi – E sono ancora più grata per il fatto che io sono eterosessuale e cisgender: perchè questo testimonia il fatto che il significato della parata è che si può stare bene insieme tutti, anche se si è tutti diversi».

Una bella conquista, per quello che in pochi anni – la prima edizione è del 2016 – è diventato il secondo Pride di riferimento della Lombardia per partecipazione, organizzazione complessa e richiamo sul territorio.

ANCORA AI GIARDINI ESTENSI LA VARESE PRIDE NIGHT

Dopo la parata la Varese Pride Night, dopo il successo dell’anno scorso, sarà di nuovo ai Giardini Estensi, nell’area la tensostruttura. Come sempre saà una grande festa all’aperto con musica, intrattenimento e ospiti, tra i quali i cantanti Yosef e il varesino Riki Cellini, per la prima volta al Pride della sua città. Alla Pride Night ai Giardini Estensi si esibirà inoltre come special guest Chadia Rodriguez, rapper italo-marocchina, esplosione di energia e talento che ha conquistato la scena musicale italiana con il suo stile unico e i suoi testi audaci. Presenti anche le drag queen La Ines, La Safira e Miss Nuit Blanche, che con il loro fascino glamour e la loro ironia sapranno incantare e divertire il pubblico con le loro performance e avranno anche il compito di presentare la serata. che dopo i concerti e le perfomances proseguirà con il di set di Cusa DJ, resident DJ del Varese Pride fin dalla sua fondazione. Sul palco ci saranno anche La Trape, Effe, Vita Ninja, Croce Atroce, Odette Face, Yrina Polanova, Kilian Lenox. La serata si concluderà poi con un afternight al Salotto di Varese, dall’una in poi.