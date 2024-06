Varese Pride 2024, ecco le informazioni sulla parata

È tutto pronto per il Varese Pride 2024, in programma sabato 22 giugno, dalle 17. L’evento anima dal 2016 la città di Varese con i colori e i valori dell’arcobaleno, per promuovere la cultura dell’inclusione, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà verso le persone LGBTQIA+ (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersex, asessuali e altre identità di genere e orientamento sessuale) e le loro famiglie.

Il Varese Pride 2024, organizzato da Arcigay Varese, è realizzato in partenariato con il Comune di Varese, il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria e dell’Ambasciata del Canada in Italia, oltre all’adesione di numerose realtà cittadine e provinciali.

Il Varese Pride 2024, la parata

Il momento clou del Varese Pride 2024 (dopo gli eventi proposti nel mese di giugno) è sabato 22 giugno, quando si terrà il corteo che partirà alle ore 17:00 da Piazza Monte Grappa e percorrerà le vie del centro storico a ritmo di musica selezionata dalla dj Ilariasds fino ad arrivare ai Giardini Estensi, dove si svolgerà la Varese Pride Night, una grande festa all’aperto con musica, intrattenimento e ospiti d’eccezione, tra i quali i cantanti Yosef e il varesino Riki Cellini.

La madrina dell’evento sarà Romina Falconi, cantautrice romana dalla personalità eclettica e irriverente, è un’icona della musica pop italiana e un’attivista appassionata per i diritti della comunità LGBTQIA+. Con la sua voce potente e i suoi testi taglienti, Romina ha conquistato il pubblico con canzoni che affrontano temi importanti come l’amore, l’identità e l’accettazione di sé.

La Pride Night, dopo la parata

Alla Pride Night ai Giardini Estensi si esibirà la special guest Chadia Rodriguez, rapper italo-marocchina, un’esplosione di energia e talento che ha conquistato la scena musicale italiana con il suo stile unico e i suoi testi audaci. Con la sua voce graffiante e la sua presenza magnetica, Chadia affronta temi importanti come l’emancipazione femminile, l’inclusione e la lotta contro gli stereotipi; presenti anche le drag queen La Ines, La Safira e Miss Nuit Blanche, che con il loro fascino glamour e la loro ironia sapranno incantare e divertire il pubblico con le loro performance. La serata proseguirà con il dj set di Cusa DJ, resident DJ del Varese Pride. Con la sua energia contagiosa e la sua selezione musicale eclettica, sa come far ballare e divertire tutti. La sua passione per la musica e il suo impegno per la causa LGBTQIA+ si fondono in set coinvolgenti e ricchi di emozioni, rendendola un’icona del Varese Pride.

Sul palco anche La Trape, Effe, Vita Ninja, Croce Atroce, Odette Face, Yrina Polanova, Kilian Lenox e molti altri che si esibiranno in uno spettacolo che darà visibilità alla scena queer italiana.

Official After Pride Party

Per chi vorrà continuare a divertirsi, dalle ore 01:00 sarà aperto l’Official After Pride Party presso Il Salotto, il locale di Viale Belforte, 178, che ospiterà i partecipanti al Varese Pride con musica, drink e animazione.

Il Varese Pride 2024 sarà anche un’occasione per celebrare la comunità LGBTQIA+ con due gesti simbolici: l’illuminazione di Palazzo Estense, sede del Comune, con i colori dell’arcobaleno, e l’installazione delle bandiere LGBTQIA+ in diversi punti della città, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni e della cittadinanza alla causa del Varese Pride.