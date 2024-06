Nel Tribe accanto a Malpensa la festa di chiusura del Pride Month

Il Varese Pride 2024 si è concluso con una grande parata, che ha visto migliaia di persone sfilare per le strade della città, esprimendo il loro orgoglio e la loro solidarietà con la comunità LGBTQIA+.

Ma il mese del Pride non è finito: domenica 30 giugno ci sarà il Closing Party, l’ultima occasione per festeggiare questo lungo momento di orgoglio e difesa dei diritti LGBTQIA+ e chiudere un mese di eventi culturali, sociali e artistici dedicati al tema.

L’appuntamento questa volta sarà fuori Varese, e più precisamente al Pool Terrace dell’hotel di design Tribe Milano Malpensa (in Via Gabriele D’Annunzio 8, a Vizzola Ticino), per una serata all’insegna del divertimento e della musica.

Il Closing Party partirà dalle 18 e vedrà oltre a drink e buffet, anche il DJset a cura di CUSA DJ – la DJ della giornata della Pride Night – un live show con Nemesi Utopia Ninja della House of Ninja di New York e Vita Ninja.

L’evento è a pagamento, il prezzo del biglietto è di 18 € per chi prenota entro il 30 giugno alle 14, e di 22 € dopo. L’iniziativa sostiene le attività istituzionali e senza scopo di lucro di Arcigay Varese a beneficio della comunità LGBTQIA+ del territorio.

Per prenotare, è possibile contattare su Whatsapp Fabio del team TRIBE al numero 340 67 95 597 o mandare una mail a fabio.anastasia@mytribehotel.com.