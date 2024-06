La CGIL aderisce al Pride di Varese: “Lo Stato ha il dovere di assicurare a tutti pari dignità”

La CGIL di Varese rinnova il suo impegno per i diritti partecipando anche quest’anno al Varese Pride.

In una dichiarazione, la Segreteria ha espresso le motivazioni alla base di questa adesione: «La CGIL di Varese aderisce anche questo anno al Pride di Varese. Le nostre convinzioni hanno radici nella nostra Costituzione democratica e antifascista: lo Stato ha il dovere di garantire a tutte e tutti pari dignità e pari. Il valore della Libertà è inviolabile non può non ricomprendere il riconoscimento delle identità di genere e di orientamento affettivo/sessuale» ha spiegato in una nota.

«Ripetuti e continui sono gli attacchi e le provocazioni, anche da esponenti delle istituzioni, che negano la libera espressione del proprio essere, attacchi e provocazioni che si accomunano a quelli contro i migranti e le donne, attacchi e provocazioni che si traducono poi in pericolose ricadute sul piano legislativo» continua la dichiarazione.

Il coinvolgimento della CGIL nel Pride è in linea, come sottolineano, con le lotte che il sindacato promuove quotidianamente: «La CGIL di Varese partecipa anche questo anno al Pride di Varese in continuità con la promozione sui luoghi di lavoro delle lotte contro la precarietà, lo sfruttamento, le disuguaglianze e a tutela e al rispetto dei contratti e delle norme sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori».

Per questo la CGIL invita tutti a partecipare alla manifestazione del 22 giugno: «È importante esserci il 22 giugno per camminare insieme, libere e liberi dai pregiudizi e dagli attacchi discriminatori di una parte del dibattito politico. Saremo perciò presenti forti dei percorsi che negli anni, con la comunità LGBTQI+ abbiamo costruito e che ci hanno visto camminare fianco a fianco nel contrastare le spinte di chi vuole imporre nel nostro Paese una cultura reazionaria e patriarcale».