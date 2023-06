La città si tinge di arcobaleno, parte la Varese Pride Week

Dal 10 al 16 giugno 2023, la città e provincia di Varese si tingono di arcobaleno con la Varese Pride Week, una settimana interamente dedicata all’orgoglio LGBTQIA+.

Durante questa colorata celebrazione, saranno organizzati numerosi eventi e appuntamenti che coinvolgeranno la comunità locale. Uno dei momenti salienti della settimana sarà la Parata del Varese Pride, e per prepararsi all’evento, ci sarà un laboratorio presso Arcigay Varese il 11 giugno dalle 15:00 alle 18:00.

Il Gruppo Giovani di Arcigay Varese (AGV) organizzerà questo laboratorio, invitando tutti a partecipare e creare il proprio cartellone per la Parata. Saranno forniti materiali come carta, cartone, cartoncini, pennarelli e adesivi, ma ciò che conta di più è la creatività, l’entusiasmo e l’amicizia. Durante il pomeriggio, le persone potranno disegnare e colorare insieme, creando così la Parata del Varese Pride 2023. L’evento sarà gratuito e si svolgerà presso Arcigay Varese, in Piazza XXVI Maggio 14, a Varese.

Oltre al laboratorio, ci saranno altri eventi durante la Varese Pride Week. Uno di questi sarà una lezione di danza di voguing, che si terrà il 12 giugno dalle 20:30 alle 22:00 in Piazza della Motta 6/A, a Varese. Organizzato da Marte APS, questo evento gratuito offrirà l’opportunità di imparare i fondamenti del voguing, uno stile di danza che si basa su movimenti espressivi e gestualità. Saranno studiati i vari elementi del Vogue Fem, come le performance delle mani, le sfilate, le camminate, i trick e molto altro.

Per gli amanti del cinema, il 13 giugno ci sarà la proiezione del film “Stranizza D’Amuri” presso la Tensostruttura dei Giardini Estensi, in Via Luigi Sacco 5, a Varese. Organizzato da Filmstudio90, il film sarà introdotto da Arcigay Varese/Varese Pride. L’evento avrà un costo di ingresso di €6,50.

Il 14 giugno, ci saranno diversi eventi interessanti. Uno di questi è lo spazio “SAFE(R) – SUI NOSTRI CORPI #ORADECIDIAMONOI”, che si terrà in Via L. Brambilla 15, a Varese. Organizzato dall’Unione degli Studenti di Varese, questo evento inizierà con un’assemblea pubblica sulla creazione di spazi sicuri, seguita da un aperitivo sociale e un djset live. Durante l’assemblea, si discuterà della campagna #oradecidiamonoi Varese, focalizzata sugli spazi sicuri, inclusività e lotta alla discriminazione. Saranno forniti strumenti per promuovere un cambiamento positivo nelle scuole e nella società. L’evento sarà gratuito.

Nella stessa serata del 14 giugno, si terrà anche lo “Speed D(EB)ate” presso TuMiTurbi, in via De Cristoforis 5, a Varese. Organizzato da Legambiente, Greenpeace, React e Fridays for Future Varese, questo evento combinerà le dinamiche dello “speed date” e del “debate”. Le persone parteciperanno a tavoli in cui si affronteranno domande personali e tematiche legate alla comunità LGBTQIA+ e all’ambiente. Sarà un’occasione per conversazioni interessanti e arricchenti. L’evento sarà gratuito e comprenderà anche un flash mob.

Il 15 giugno, ci saranno ulteriori eventi emozionanti. Uno di questi è il laboratorio intersezionale “Le Lotte Convergono”, organizzato dalla Rete degli Studenti Medi di Varese e dalla Collettiva*. Questo laboratorio si terrà presso il Circolo di Giubiano, in via Cadore 9, a Varese. Saranno organizzati tavoli di discussione su temi intersezionali, aperti a tutte le associazioni e a coloro che desiderano partecipare. L’evento sarà gratuito.

Sempre il 15 giugno, si terrà “L’Ultima Prima del Pride”, presso i Magazzini TuMiTurbi, in via De Cristoforis 5, a Varese. Organizzato da TuMiTurbi e Arcigay Varese, questo evento musicale sarà un’occasione per prepararsi al Varese Pride 2023. La serata inizierà con la band Groovediggers, che porterà il messaggio della Black Music al Varese Pride. Seguirà l’esibizione di Cusa Dj, la DJ ufficiale del Varese Pride, con una selezione musicale che includerà anche i brani di Raffaella Carrà, in occasione del suo compleanno. Durante la serata, ci saranno anche ballerini con coreografie di Mirko Vita e Vincenzo “Vinny” Libertino, che si esibiranno in voguing. L’evento sarà gratuito.

Infine, il 16 giugno, ci sarà un evento speciale intitolato “Voci dall’Ucraina: Kharkiv Pride si racconta”. Si terrà presso la Sala conferenze Villa Recalcati, in Piazza Libertà, a Varese. Organizzato da Arcigay Varese, questo evento vedrà la partecipazione di Vira Chernygina, co-organizzatrice del Kharkiv Pride e Presidente dell’associazione di donne “Sphere”. Saranno presenti anche rappresentanti di Arcigay e si parlerà della realtà LGBTQIA+ in Ucraina, in un contesto di guerra. L’evento sarà in inglese con traduzione e sarà gratuito.

La Varese Pride Week offre un’occasione unica per celebrare l’orgoglio LGBTQIA+ e promuovere l’inclusione, la diversità e l’uguaglianza. I vari eventi offrono spazi di incontro, espressione artistica, dibattito e divertimento, coinvolgendo la comunità locale e creando un ambiente di accoglienza e sostegno.