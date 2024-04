Ufficiale la data del Varese Pride 2024: sarà il 22 giugno

È ufficiale: il Varese Pride 2024 si terrà sabato 22 giugno con una grande parata che attraverserà il centro storico della città, per poi concludersi alla tensostruttura dei Giardini Estensi per la Varese Pride night.

Il Varese Pride è il più grande evento LGBTQIA+ della provincia, che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta la Lombardia e non solo, per celebrare la diversità, i diritti e la cultura delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersessuali, asessuali e alleate.

Organizzato dall’associazione Arcigay Varese (Organizzazione no-profit e senza scopo di lucro che si occupa di tutelare i diritti delle persone LGBTQIA+ in provincia di Varese), l’evento è realizzato in partenariato con il Comune di Varese e con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria e dell’Ambasciata del Canada in Italia.

Il Varese Pride 2024 sarà anche un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni che riguardano la comunità LGBTQIA+ come il riconoscimento delle coppie omosessuali, la tutela delle persone trans e intersex, le famiglie arcobaleno, l’educazione alla diversità nelle scuole e nei luoghi di lavoro, la solidarietà con le persone LGBTQIA+ perseguitate in altre parti del mondo.

Il Varese Pride 2024 sarà anche un evento ricco di iniziative e ospiti, il cui programma completo verrà reso noto più avanti: quest’anno però la tradizionale Pride Week sarà sostituita da una serie di eventi di avvicinamento alla parata finale durante il Pride Month, il cui programma completo sarà disponibile sul sito www.varesepride.it. Per la realizzazione del programma ogni associazione o realtà del Terzo Settore del territorio potrà inoltre proporre un evento che verrà inserito nel calendario.