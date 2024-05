Fine di un’era: il Cavedio perde dopo quasi dieci anni la gestione di Varesecorsi

«Il servizio Varese Corsi riprenderà dopo l’estate con un nuovo soggetto organizzatore. Varese Corsi è un servizio offerto dal Comune di Varese ai cittadini da oltre vent’anni e da oggi è anche un marchio registrato per l’uso esclusivo da parte del Comune stesso, a tutela dei gestori e soprattutto degli utenti dei corsi e delle diverse attività che saranno proposte».

Il comunicato dell’amministrazione Comunale lo annuncia senza farlo direttamente e con uno stile stringato e impersonale, ma la notizia è chiarissima: la cooperativa il Cavedio, che aveva in gestione Varese Corsi dal 2016 ma collaborava al palinsesto con una serie di proposte dalla fine degli anni ’90, non gestirà più il programma di corsi per adulti comunale, e da ora in poi potranno essere definiti “Corsi di Varese Corsi” solo le iniziative che faranno parte del programma comunale, di cui l’amministrazione di Varese ora possiede il marchio registrato.

Il messaggio è stato reso pubblico, dopo giorni di rumors, annunciando contemporaneamente che un nuovo gestore è stato individuato, a conclusione del concorso lanciato settimane fa: «La commissione tecnica ha valutato nei giorni scorsi le offerte pervenute e stilato una graduatoria, che sarà confermata solo dopo la verifica dei requisiti di legge in capo al soggetto risultato vincitore». Non è ancora pubblico quindi ancora il nome di chi ha vinto la gara.