Per la rassegna Di Terra e di Cielo i film “Soldato Peter” e “Afrin nel mondo sommerso”

La Rassegna “Di Terra e di Cielo – cinema, ambiente, natura e esplorazione” organizzata e promossa dall’APS Filmstudio 90 propone le proiezioni dei film “Soldato Peter” – a cui seguirà l’incontro con il regista Gianfilippo Pedote – e “Afrin nel mondo sommerso”.

Soldato Peter (Italia, 2023 / 84’), diretto da Gianfilippo Pedote e Giliano Carli è ambientato nel 1918, sull’Altopiano d’Asiago, poco prima che finisca la guerra. Peter Pan è un soldato austro-ungarico che oltrepassa le linee nemiche. Durante il suo percorso non incontra nessuno, solo una pattuglia italiana. Il paesaggio gli fa tornare in mente alcuni nitidi ricordi d’infanzia dove ci sono la madre ed un suo amico morto in guerra. Il suo desiderio è quello di trovare un’isola in mezzo al mare che non esiste nel mondo reale. Si ritrova ad avere allucinazioni con presagi di morte e uno spazio sempre più spoglio dove la guerra sembra ormai lontana, per poi ritornare violentemente con il rumore di spari e bombardamenti, che costringono Peter a tapparsi le orecchie. Il regista sarà presente il giorno venerdì 17 maggio alle ore 21:00, presso il cineclub Filmstudio 90* (Via Carlo De Cristoforis 5, Varese).

L’ospite della Serata, Gianfilippo Pedote (Milano, 1952) è produttore, sceneggiatore e regista per il cinema e la televisione. Ha prodotto diversi film e documentari tra cui Fame Chimica di Bocola & Vari, Tutto parla di te e Un’ora sola ti vorrei entrambi di Alina Marazzi, il cortometraggio Anima Mundi di Goffredo Reggio e Selfie di Agostino Ferrente (vincitore del Premio David di Donatello come Miglior Documentario). È stato regista di alcuni documentari di argomento sociale e per diversi programmi della Rai. Insieme a Silvano Cavatorta, nel 1980 è stato cofondatore del festival Filmmaker di Milano. Da diversi anni svolge regolarmente attività didattica presso l’Università Cattolica di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Brera. Attualmente è socio della casa di produzione cinematografica Blue Joint Film e di CDV – Casa delle Visioni.

Si segnala che il film verrà proiettato anche nelle seguenti giornate: sabato 18 maggio, ore 21:00 e domenica 19 maggio, ore 18:30 (senza la presenza del regista). “Afrin nel mondo sommerso” sarà proiettato nelle seguenti date e orari: sabato 18 maggio ore 18:30, domenica 19 maggio ore 21:00 e lunedì 20 maggio ore 20:30. Le proiezioni si svolgeranno presso il cineclub Filmstudio 90* (Via Carlo De Cristoforis 5).

Afrin nel mondo sommerso (Grecia, Germania, Francia, 2023 / 91’), diretto da Angelos Rallis racconta la storia di Afrin, una bambina originaria della bassa zona costiera del Bangladesh. Afrin si dibatte tra le imposizioni di una famiglia allargata che la vuole sposa a 12 anni e le devastanti inondazioni che si succedono in una terra resa inagibile dal cambiamento climatico. L’evento è imperdibile, essendo il film un inedito a Varese! Sabato 18 maggio e domenica 19 maggio, il film sarà presentato a cura dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.

Invece, lunedì 20 maggio, il film sarà introdotto dalla proiezione del documentario PIC – “La roccia che scava la terra” (Italia, 2024 / 16’) di Roberto Cena. Il film, realizzato dal Parco del Campo dei Fiori, viene così descritto: “In questi luoghi di confine, la terra ha dato in passato frutti di pietra che la maestria degli artigiani e degli artisti ha restituito in arte e in architettura. Un viaggio di conoscenza”.

Biglietto ridotto per incontro e film soci Filmstudio 90 o Arci: €6,50, ridotto soci under 25: 4€. Acquistabile presso la biglietteria la sera stessa. Per ulteriori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it. Per ulteriore approfondimento, consultare: www.filmstudio90.it

*INGRESSO RISERVATO AI SOCI

Per accedere alla Sala Filmstudio 90 (cineclub) è obbligatorio essere associati a Filmstudio 90 o ARCI. La richiesta di

tesseramento per nuovi soci deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell’inizio della proiezione. Il rinnovo può essere effettuato la sera stessa. Per tutte le informazioni sul tesseramento: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/.