Dal 9 maggio torna “Di Terra e di Cielo”: 30 film per raccontare e riflettere di ambiente, natura ed ecologia

Trenta proiezioni in un mese. La XVII edizione della rassegna cinematografica “Di Terra e di Cielo” inizierà il prossimo 9 maggio a Varese con un cineconcerto di “grande impatto visivo”.

Giulio Rossini, direttore artistico di Filmstudio90, ha presentato il ricco programma che, secondo un modo di lavorare ormai consolidato, ha visto collaborare diverse realtà e associazioni sui temi dell’ambiente, dell’ecologia, della natura e dell’esplorazione.

«È un traguardo importante perchè non scontato» ha detto Rossini sottolineando proprio la coralità del progetto che, se anche vede nel Comune di Varese il partner istituzionale importante, riesce a coinvolgere molte altre realtà da quelle nazionali come Lipu o Legambiente o Acli, a quelle più locali come Tutela anfibi Basso Verbano odi, Yacuba, Fridays for Future, Cineteatro Santamanzio, e poi diversi comuni : Brinzio, Vedano Olona, la Comunità Valli del Verbano e, ancora l’Università dell’Insubria e Il Parco del Campo dei fiori.

La presentazione della nuova edizione è avvenuta nel Giorno dedicato alla Terra, come ha ricordato Massimo Soldarini della Lipu che ha sottolineato lo sforzo di individuare temi e stili narrativi che possano attirare il pubblico giovane, in uno sforzo corale che è sia informativo sia educativo. La Lipu, in particolare, presenterà a Cazzago Brabbia il 18 maggio e a Inarzo il 24 un omaggio all’Oasi Brabbia che compie 40 anni.

Tra le chicche, la visione in anteprima e gratuita del documentario realizzato per la trasmissione di Rai3 Geo&Geo dedicato a “Varese la città giardino”. Gli autori Eugenio Manghi, Annalisa Losacco e Pino Farè raccontano il patrimonio arboreo di una città dove giardini e cortili sono da sempre considerati parti architettoniche di pregio. L’appuntamento è per venerdì 10 maggio al Cinema Teatro Nuovo a ingresso gratuito. Sarà presente il regista Manghi. Un’occasione, come ha svelato Annalisa Losacco di ammirare scorci inediti e nascosti ma anche di vedere in azione il mondo animale che vive in città spesso in modo nascosto.

Il trailer



Il Parco dl Campo dei Fiori sarà protagonista per festeggiare i suoi 40 anni di vita: il 15 maggio al Museo della Cultura rurale di Brinzio la storia dell’ente verrà ripercorsa tra citazioni e video.

Oltre al contesto locale, ampio spazio è stato dato a storie lontane che vedono la natura e l’ambiente al centro di racconti cinematografici. È il caso di “Afrin nel mondo sommerso” del regista Angelos Rallis che sarà proiettato nella sala di Filmstudio90 il 18 maggio e di cui mostriamo il trailer.

Partner anche di “Di terra e di Cielo” sono le Acli: «La nostra missione nel sociale si concretizza in queste attività che permettono agli spettatori di riflettere su temi attuali» ha spiegato Dario Cecchin raccontando il doppio appuntamento a Travedona Monate il 16 maggio e a Besnate il 27 maggio con “Food for profit”, un approfondimento su allevamenti intensivi e connivenze tra mondo economico e sfera politica.

Giovedì 30 maggio in Sala Montanari serata gratuita per assistere alla proiezione di “A passo d’uomo” film del regista Denis Imbert in cui il protagonista percorre tutta la Francia a piedi. Nel corso della serata sarà presente anche il Presidente dell’Associazione In Cammino – La Via Francesca del Lucomagno” Francesco Maruca.

In vista della diciottesima edizione la rassegna farà un passo ulteriore: «Abbiamo vinto un bando di Fondazione Cariplo – ha spiegato Gabriele Ciglia vicepresidente di FilmStudio90 – che ci porterà a lavorare con le scuole e i ragazzi. Con progetti di PCTO gli studenti lavoreranno in tutte le fasi di progettazione realizzazione, organizzazione e comunicazione della prossima rassegna. Un modo per avvicinarli al mondo del cinema e, allo stesso tempo, di fare orientamento». (L’esperienza precedente Z Power)

Il programma completo