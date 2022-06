A Fagnano Olona arrivano I Legnanesi con lo spettacolo “Ridere”

Appuntamento a Fagnano Olona con la storica compagnia dei Legnanesi. L’appuntamento è per sabato 18 giugno, alle 21, all’oratorio San Luigi Bergoro con lo spettacolo “Ridere” con Antonio Provasio, Enrico Dalcieri e Lorenzo Cordara.

LO SPETTACOLO

Sono in tanti a chiedersi perchè la Monnalisa da tutti conosciuta come “ Gioconda” di Leonardo Da Vinci si trovi in Francia e non in Italia, Teresa in primis è fermamente convinta che il quadro debba legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per questo motivo trovandosi in gita a Parigi e più precisamente in visita al Louvre, decide di appropriarsi di ciò che da sempre sente appartenerle. Incontri incredibili faranno da scenario a questo rocambolesco viaggio nel tempo, personaggi come Michelangelo, Raffaello, Botticelli e lo stesso Leonardo condurranno la famiglia Colombo in un’altra epoca, in un altro tempo. Uno spettacolo che ci fará divertire e riflettere, ricordandoci che nonostante i problemi e le difficoltá della vita, la nostra salvezza è “RIDERE”.

Lo spettacolo si compone di sola prosa senza quadri musicali.

Biglietti in vendita su Liveticket a questo link.