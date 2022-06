GPMV: terza vittoria consecutiva per Ilaria Bianchi nella Laveno-Poggio S. Elsa

Domenica 29 maggio si è disputato il terzo appuntamento del Gran Prix Montagne Varesine lungo la Laveno-Poggio S. Elsa, che quest’anno ha visto la sua seconda edizione.

Per passare dai 250 metri di Laveno ai 1.062 del Sasso del Ferro, i corridori hanno affrontato un’ascesa di 4km con 700 metri di dislivelli. Una gara entusiasmante, organizzata dall’Altletica 3V, che ha visto sul podio femminile, per la terza volta consecutiva, Ilaria Bianchi de La Recastello Radici, in 40’22”. Dietro di lei Elena Soffio dei Maratoneti Cassano Magnago in 44’15”, Simona Ferrario del Campus Varese in 45’48”, Elisa Marataro de HEY TEAM SSD ARL in 46’50” e Ombretta Bellorini dell’Atletica 3V in 48’33”.

Fra gli uomini, invece, per la seconda volta si è imposto Simone Paredi dell’ASD Pidaggia, detentore del Grand Prix delle Montagne Varesine 2021, in 32’13”. In seconda posizione Luca Bonazzi del Cus Bergamo in 35’02”, in terza posizione Alessandro Losa dell’ASD Bognanco in 35’2′” e, nell’ordine, Fernando Coltro de Runners Valbossa in 35’33” e Tiziano Santaterra dell’Atletica 3V in 36’13”.