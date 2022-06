Idee e proposte per migliorare la città, Castellanza lancia la box della gentilezza

Rendere Castellanza una città migliore coinvolgendo i propri cittadini. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale: “Un presidio di gentilezza per la pace”. Ogni cittadino potrà inserire in un’apposita box un foglio nel quale potrà segnalare (rispondendo a due domande già inserite nel modulo) un’esperienza positiva vissuta in città ed una proposta di una iniziativa per favorire la vita di comunità.

Il modulo potrà essere compilato in forma anonima o inserendo nome e indirizzo, per poter essere richiamati e coinvolti nella realizzazione delle proposte. La box si potrà trovare nella biblioteca di Castellanza o in Comune, tuttavia il sindaco Mirella Cerini comunica che anche altre attività o negozi possono aderire a questa iniziativa mettendo a disposizione dei cittadini la box della gentilezza