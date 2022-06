Il Palio di Rescaldina è biancorosso, Rescalda fa il triplete

L’ultimo weekend di gare e giochi ha consegnato il “triplete” alla contrada Rescalda, che per la terza edizione consecutiva si è aggiudicata il Palio di Rescaldina facendo il vuoto dietro di sé nella classifica finale con tanto di tifo da stadio sugli spalti del centro sportivo di via Barbara Melzi, letteralmente “invasi” dai supporter degli Indiani.

Dopo la sfilata di domenica 5 giugno – che nonostante il tempo incerto ha visto centinaia di persone riversarsi per le vie cittadine per seguire il corteo composto da sbandieratori, mangiafuoco e figuranti in costume dedicato alla leggenda di Lupo da Limonta -, la prima tranche dei tornei del Palio dei Bar, il Palio sportivo e il secondo round del Palio dei Bar a scrivere la classifica finale nel fine settimana sono stati prima il Palio dei Bambini e poi il Palio storico.

I più piccoli hanno dato il loro contributo al Palio di Rescaldina sfidandosi al gioco delle paperelle, che ha visto trionfare Ravello davanti a Rescalda e Torre mentre Croce non ha partecipato, agli anelli, con la vittoria di Croce seguita da Rescalda, Ravello e Torre, e a bandiera svizzera, dove sul gradino più alto del podio sono saliti gli Indiani con alle spalle Torre, Ravello e Croce. Altri punti sono arrivati dalla corsa coi sacchi, dominata da Rescalda davanti a Torre, Croce e Ravello, dalla staffetta, vinta ancora una volta dai biancorossi davanti a Ravello e Torre mentre Croce non ha partecipato, e da “strizza la spunga”, con Rescalda al primo posto e alle sue spalle Ravello, Croce e Torre.

I grandi, invece, sono scesi in campo prima per il tiro alla fune 400 kg, con la vittoria di Rescalda davanti a Ravello e le altre due contrade che non hanno partecipato, per lo sci su pista, dove sul gradino più alto del podio sono saliti i biancorossi seguiti da Ravello, Croce e Torre, e per la staffetta, che ha visto vincere gli Indiani davanti a Ravello e Croce mentre Torre non ha partecipato. Ultimo round con il taglio dei tronchi, che ha visto vincere – non senza qualche attimo di tensione prima della gara – Ravello e alle sue spalle Torre, Croce e Rescalda, il tiro alla fune femminile, dove ha trionfato Rescalda seguita da Ravello, Torre e Croce, e per il tiro alla fune maschile, dove sul gradino più alto del podio sono saliti ancora una volta gli Indiani davanti a Ravello e Croce mentre Torre non ha partecipato. E una volta scritta la classifica finale del Palio di Rescaldina, è esplosa la festa biancorossa.

«È stata un’edizione difficile da organizzare dopo due anni di fermo per la pandemia – ha sottolineato a valle della cerimonia di chiusura e della premiazione di Rescalda il sindaco Gilles Ielo, ringraziando «tutti coloro che hanno collaborato al sereno svolgimento della manifestazione» -: non ci sono state particolari criticità, ma qualche contrada non avendo avuto occasione di incontrarsi durante i lockdown ha avuto delle defezioni durante le gare. È stato però un grande momento per stare insieme, ha vinto una contrada che durante l’anno ha svolto un grande lavoro con i suoi contradaioli. Speriamo che l’anno prossimo sia più semplice avere una larga partecipazione, perché quando si svolgono le manifestazioni e le gare c’è sempre molta passione».