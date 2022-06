Incendio nel centro storico di Arnate di Gallarate, è morta Luciana Zaro

Vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri sono intervenuti a Gallarate per un incendio in via Arno, nel centro storico del rione Arnate: Luciana Zaro, nota in città, è deceduta all’interno dell’abitazione interessata dalle fiamme.

Galleria fotografica Incendio mortale ad Arnate 4 di 5

L’allarme è scattato poco dopo le 16, in una casa del quartiere. Il comando vigili del fuoco ha inviato sul posto un’autopompa dal distaccamento principale di Busto-Gallarate e una da Somma Lombardo. Il fuoco era molto esteso, all’interno dell’abitazione.

Prima dell’arrivo dei pompieri alcuni residenti della via avevano tentato di entrare nell’edificio per portare aiuto: «Abbiamo sentito le urla dall’appartamento e abbiamo cercato di aiutarla entrando, ma c’erano già dentro le fiamme alte» il drammatico racconto di Rolando Fariselli, residente nella via. «Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco, lei era in bagno ma non c’è stato nulla da fare».

La morte è avvenuta a causa del fumo dell’incendio, per l’aria irrespirabile all’interno dell’abitazione. Il corpo è stato trasferito intorno alle 19.

Luciana Zaro era conosciuta in città come animatrice della vita culturale e titolare della Gioielleria Zaro di Corso Italia, fino a pochi anni fa condotta con il padre Isidoro. Portava anche il nome dello zio, il partigiano Luciano Zaro, ucciso dai fascisti a poche decine di metri dalla tragedia di oggi, tra le corti del centro di Arnate.

(Articolo aggiornato alle ore 18.20 di venerdì 24 giugno 2022)