Incidente a Viggiù, è morto il motociclista 56enne

È morto nel tardo pomeriggio, all’ospedale di Circolo di Varese, il motociclista coinvolto in un incidente stradale a Viggiù in via Bevera all’incrocio con via Laghetto, di fronte alla pesca sportiva.

L’incidente stradale è avvenuto alle 13.20 e ha coinvolto un’auto e una moto, che si sono scontrate con violenza.

Sul posto sono arrivate in “codice rosso” un’automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Varese e della Croce Rossa Valceresio.

Da subito le condizioni del motociclista di 56 anni erano apparse gravi, era stato trasferito in ospedale in pericolo di vita. Non ha invece riportato danni gravi la persona alla guida dell’auto,

Un 56enne è stato trasferito in codice rosso (in pericolo di vita) all’ospedale di Circolo di Varese. L’altra persona ferita, 59 anni, non è invece in condizioni gravi: è stata medicata al Circolo.

La dinamica esatta dell’incidente sarà ricostruita dai carabinieri intervenuti sul posto.