Incendio nella notte in un’abitazione di Viggiù: numerosi mezzi dei vigili del fuoco in azione

Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa a Viggiù. Numerose squadre hanno lavorato in via Indipendenza per un incendio in un’abitazione.

Dalle 3.30 un’autopompa, due autobotti, l’autoscala e il carro protezione vie respiratorie hanno lavorato per domare le fiamme.

Lo stabile era disabitato al momento del rogo e non risultano persone coinvolte.

Attualmente in posto una squadra dei vigili del fuoco e in arrivo il Nucleo Investigativo Antincendi del Comando VVF di Varese per ricostruire le cause dell’incendio.

