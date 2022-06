La All Dance Academy porta in scena a Busto Arsizio Ella, ed è un trionfo

La scuola di danza All Dance Academy di Venegono Inferiore, affiliata a Uisp, domenica scorsa, al teatro Manzoni di Busto Arsizio, ha presentato il suo nuovo musical, dal titolo “Ella”.

Tanta era l’attesa dopo il successo ottenuto con il precedente musical “The Greatest Showman” presentato nel giugno del 2019 al teatro di Varese. Ed il nuovo spettacolo, “Ella”, tratto e ispirato dal musical “Cilindrella”, ha rispettato le attese con un musical di grande qualità tecnica e scenica che ha letteralmente trascinato il pubblico nello spettacolo stesso con scrosci di applausi e battimani ritmati quasi a voler accompagnare i protagonisti nelle loro performance. Uno spettacolo nello spettacolo. Tutti i protagonisti dello show, 150 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e 25 anni, molti alla loro prima esperienza sul palco, si sono sentiti trascinati ed accompagnati nelle loro performance da questo fantastico pubblico. Tanta la voglia di lasciare alle spalle quel brutto e lungo periodo di buio che il Covid ha imposto.

“Ella” ripercorre la storia di Cilindrella, un nome che evoca un sogno rivisto in chiave moderna, con la storia d’amore tra due ragazzi di diverse origini sociali che sfocia in un finale non scontato. Mettere l’amore sopra tutto è un bel messaggio che arriva dai giovani.

All Dance Academy è nata nel 2006, ha sede a Venegono Inferiore, ed è animata dallo scopo è far conoscere e diffondere la passione della danza tra i più giovani. Non a caso l’ottanta percento dei suoi ballerini ha un’età compresa tra i 3 e 18 anni. Le discipline praticate spaziano dalla danza classica al modern contemporaneo, passando per la street dance (con hip hop e break dance), fino al corso di recitazione che, non solo prepara gli attori, ma insegna anche ai ballerini come calcare il palco.

All Dance Academy si prede cura anche di quei ragazzi che vogliono intraprendere una carriera nel mondo della danza. Non a caso negli ultimi anni alcuni dei loro allievi hanno superato audizioni per accedere ad importanti accademie europee e italiane.

Per tornare al musical rappresentato sul palco del “Manzoni”, e per capire lo sforzo messo in campo, ecco un po’ di numeri: sono stati prodotti 200 costumi di scena e realizzate le scenografie in proprio.

I nomi dei coreografi sono: Carlo Ceballo, Claudia Pintus, Michela Cremona, Stefano Mazzoli, Massimiliano Isufi, Giorgia Gesuato, Marco Airoldi (per la recitazione).

Un particolare plauso va a Michela Cremona, regista e art director , che ha splendidamente coordinato coreografi, sceneggiatori, service luci e audio, per uno spettacolo di altissimo livello. Un ringraziamento, infine, va anche alla Uisp che mette in campo la propria rete per gli affiliati permettendo la divulgazione della danza e dello sport in genere.