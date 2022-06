“La libertà in un diamante”, guarda il documentario che racconta il baseball per ciechi

ll documentario realizzato da VareseNews “La libertà in un diamante” racconta la realtà dei Patrini Malnate, la squadra di baseball per ciechi dell’Associazione Ciechi Sportivi Varesini che in dieci anni di attività ha raccolto grandi successi (tre scudetti) ma che è un esempio di integrazione e indipendenza per i suoi atleti. I “Patrini” in questo video raccontano la loro esperienza, la loro storia e le loro avventure sul diamante, il campo da gioco del baseball.

In questi prima decade di attività sono state tante le gioie arrivate dal diamante del Gurian Field, il campo da baseball malnatese, con la bellezza di tre Scudetti. Ma ancora più importanti dei trofei c’è la presenza sul territorio di una realtà che aiuta ragazzi, giovani ma anche adulti, ad uscire di casa, scoprire che la cecità o l’ipovisione non sono un limite e che grazie al baseball si possono avverare sogni.

Proprio per questo motivo VareseNews ha scelto di sposare questo modello, realizzando questo documentario e diventando sponsor della squadra.

Un progetto che è nato da un’idea di Francesco Mazzoleni, regia di Marco Corso, musiche e sound design di Mattia Colombi. Prodotto da VareseNews e V2media.