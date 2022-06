L’incanto delle Alpi in mostra al Sestante questo weekend

“L’incanto delle nostre Alpi” è il titolo della mostra di Olga Tulskaya allestita questo weekend – 11 e 12 giugno – a Gallarate, nella sede del Fotoclub Il Sestante, in via San Giovanni Bosco 18.

“Le immagini suggestive delle nostre Alpi, colte nella loro grandiosità e bellezza da un occhio fotografico attento e sensibile”.

L’esposizione si inserisce nel quadro delle manifestazioni indette per il centenario della costituzione della sezione di Gallarate del Club Alpino Italiano, ed in contemporanea con la mostra fotografica promossa dallo stesso CAI a Palazzo Borghi, in via Verdi, a Gallarate (in programma questo weekend anche un incontro di pregio, vedi qui).

INAUGURAZIONE

sabato 11 giugno 2022 ore 16.00

LA MOSTRA RESTA APERTA

domenica 12 giugno dalle 10.00 alle 12.00 dalle 16.30 alle 19.00

per info: infomail.fotoclubsestante@gmail.com